Забеги «Весна Победы» и «Майская гроза» пройдут в Екатеринбурге 30 апреля

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 30 апреля пройдут два забега – «Весна Победы» и «Майская гроза», посвященные празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Начальник управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина рассказала, что в традиционной эстафете «Весна Победы» примут участие около 2300 человек – представители спортивных школ, образовательных учреждений, вузов, ветераны и спортсмены. Всего будут участвовать около 250 команд, 190 из которых представляют Екатеринбург.Директор Центра спортивных мероприятий Анна Коробова сообщила, что протяженность дистанции составит порядка двух километров. Маршрут пройдет по проспекту Ленина в отрезках улиц Вайнера и Карла Либкнехта с поворотом вдоль Толмачева. Старт и финиш – на площади 1905 года.Затем в рамках легкоатлетического забега «Майская гроза» состоится юбилейный забег, посвященный 20-летию Дворца игровых видов спорта. Участники побегут от ДИВСа по набережной Исети, обогнут мыс «Динамо», пробегут мимо киноконцертного театра «Космос», по улице Горького, а у дома Севастьянова повернут на проспект Ленина. Далее дистанция идет до Вайнера с поворотом на 8 марта.Директор серии стартов «Европа-Азия» Андрей Уткин отметил, что на забег зарегистрировались уже 1 800 человек. Мероприятие стартует в 12.30.