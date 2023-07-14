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В День города в Екатеринбурге пройдут ФлешРок и ПаркРок
Фото: пресс-служба ЦПКиО имени Маяковского
В парке Маяковского в Екатеринбурге в День города, 19 августа, пройдут два крупных мероприятия – ФлешРок и ПаркРок, которые объединены Свердловским рок-клубом. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ЦПКиО имени Маяковского.
ФлешРок – мероприятие, в котором горожане сами смогут создать саундтрек этого праздника. Он впервые пройдет в Екатеринбурге и состоится на площади перед главной сценой в 14:00. Горожане вместе с опытными музыкантами смогут подготовить и исполнить треки участников Свердловского рок-клуба.
На одной площадке соберутся вокалисты, басисты, клавишники, гитаристы и барабанщики, которые сыграют пять хитов. К ним присоединятся друзья Свердловского рок-клуба и музыкальные гуру. Чтобы принять участие, нужно заполнить заявку до 5 августа.
ПаркРок – большой рок-фестиваль, он будет главной рок-площадкой 300-летия города. Начнется фестиваль сразу после музыкального флешмоба. В концерте будут участвовать семь популярных групп. Они исполнят не только свои треки, но и споют песни друг друга в дуэтах и коллаборациях. Вход свободный.
ФлешРок – мероприятие, в котором горожане сами смогут создать саундтрек этого праздника. Он впервые пройдет в Екатеринбурге и состоится на площади перед главной сценой в 14:00. Горожане вместе с опытными музыкантами смогут подготовить и исполнить треки участников Свердловского рок-клуба.
На одной площадке соберутся вокалисты, басисты, клавишники, гитаристы и барабанщики, которые сыграют пять хитов. К ним присоединятся друзья Свердловского рок-клуба и музыкальные гуру. Чтобы принять участие, нужно заполнить заявку до 5 августа.
ПаркРок – большой рок-фестиваль, он будет главной рок-площадкой 300-летия города. Начнется фестиваль сразу после музыкального флешмоба. В концерте будут участвовать семь популярных групп. Они исполнят не только свои треки, но и споют песни друг друга в дуэтах и коллаборациях. Вход свободный.
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