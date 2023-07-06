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Два дня возле Ельцин Центра будет ходить «Туча»
Фото: Вечерние Ведомости
Двухдневный музыкальный фестиваль под открытым небом собираются провести в Екатеринбурге. Называется он «Туча на стилобате» и отгремит на площадке у входа в Ельцин Центр.
Начало фестиваля «Туча на стилобате» запланировано на день субботы, 15 июля. Первым пунктом фестивальной программы значится рок-экскурсия по ключевым местам славы свердловского рока. Её проведёт известный гид и журналистка Светлана Толмачёва. Одновременно с этим в выставочных залах Ельцин Центра будет проходит экскурсия по выставке «Поколение дворников и сторожей».
В программе фестиваля также распродажа грампластинок, беседы с продавцами виниловых пластинок на Шувакишском рынке, мастер-класс Ильдара Зиганшина по созданию обложек для рок-альбомов (а он знаток в этом деле — оформлял альбомы «Наутилуса Помпилиуса», «Агаты Кристи», «Кабинета» и других групп). Музыкальную часть фестиваля составляют выступления рок-групп «Дзинь», «Авангард Леонтьев», «Obsadki» и других «Батины травы».
В воскресенье, 16 июля, фестиваль «Туча на стилобате» продолжится столь же интересными мастер-классами, экскурсиями и концертными выступлениями. С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте Ельцин Центра.
Фестиваль «Туча на стилобате» продолжает цикл мероприятий Ельцин Центра, посвящённый отечественной рок-музыки. Как говорят организаторы фестиваля, в данном случае вдохновением им служили воспоминания о легендарной «Туче» на Шувакише. В 80-е года это место «было островком свободы и альтернативой пустым витринам, бесконечным очередям и продуктам по талонам».
Начало фестиваля «Туча на стилобате» запланировано на день субботы, 15 июля. Первым пунктом фестивальной программы значится рок-экскурсия по ключевым местам славы свердловского рока. Её проведёт известный гид и журналистка Светлана Толмачёва. Одновременно с этим в выставочных залах Ельцин Центра будет проходит экскурсия по выставке «Поколение дворников и сторожей».
В программе фестиваля также распродажа грампластинок, беседы с продавцами виниловых пластинок на Шувакишском рынке, мастер-класс Ильдара Зиганшина по созданию обложек для рок-альбомов (а он знаток в этом деле — оформлял альбомы «Наутилуса Помпилиуса», «Агаты Кристи», «Кабинета» и других групп). Музыкальную часть фестиваля составляют выступления рок-групп «Дзинь», «Авангард Леонтьев», «Obsadki» и других «Батины травы».
В воскресенье, 16 июля, фестиваль «Туча на стилобате» продолжится столь же интересными мастер-классами, экскурсиями и концертными выступлениями. С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте Ельцин Центра.
Фестиваль «Туча на стилобате» продолжает цикл мероприятий Ельцин Центра, посвящённый отечественной рок-музыки. Как говорят организаторы фестиваля, в данном случае вдохновением им служили воспоминания о легендарной «Туче» на Шувакише. В 80-е года это место «было островком свободы и альтернативой пустым витринам, бесконечным очередям и продуктам по талонам».
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