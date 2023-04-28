Возрастное ограничение 18+

Бывший музыкант «Аквариума» приедет в Екатеринбург с концертом и не только

19.16 Понедельник, 1 мая 2023
Культура
Фото: Вечерние Ведомости
Поклонники русского рока смогут в пятницу, 5 мая, воочию увидеть одного из музыкантов группы «Аквариум». И не только увидеть, но и пообщаться с ним в формате творческого вечера.

Приезд Севы Гаккеля в Екатеринбург и его творческий вечер в Ельцин Центре приурочены к открытию новой выставки, которую назвали «Поколение дворников и сторожей». Её экспонаты рассказывают историю отечественного рока. Эти фотографии, диски, музыкальные инструменты и прочие артефакты связаны с такими легендарными рок-коллективами, как «Звуки Му», «Кино», «ДДТ», «Гражданская оборона». Конечно, выставка не обойдётся без особого раздела, посвящённого «Аквариуму». Сева Гаккель состоял в нём в «золотой» период группы — с 1975 года по 1989. Он играл на виолончели, чем занимается и теперь, но уже в другом коллективе — собственном музыкальном проекте «Seva & the Molkenteens».

Группа «Seva & the Molkenteens» отыграет концерт на следующий день после открытия выставки и творческого вечера музыканта. В субботу, 6-го мая, музыкантам предоставит площадку «CENTER Club», который расположен на первом этаже Ельцин Центра. На концерте прозвучит материал с ещё не изданного альбома «Ниже плинтуса».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Национальный чемпионат по робототехнике проходит в Екатеринбурге
28 апреля 2023
В Ирбитском районе молодой человек бросился под тягач
28 апреля 2023
Снесённые на Эльмаше домики воскресли в залах Уральского филиала ГМИИ имени Пушкина
27 апреля 2023
На майские праздники в Свердловской области изменится порядок курсирования электричек
28 апреля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мама воспитанника закрытой школы в Екатеринбурге заявила в СК о половом насилии над детьми

Насилие совершали над детьми после «товарищеских судов», которые проводит воспитатель
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:31 На станции Нижний Тагил сожгли железнодорожное оборудование
19:16 Бывший музыкант «Аквариума» приедет в Екатеринбург с концертом и не только
18:34 В столкновении двух иномарок под Каменском-Уральским погиб человек
17:27 На групповом пикете в екатеринбургском парке 50-летия ВЛКСМ задержали двух девушек
16:57 Более 80% екатеринбуржцев уверены в несоблюдении их прав на работе
15:56 Между Асбестом и Заречным запустили автобусный маршрут
15:08 Более 377 тысяч жителей Свердловской области отдали голоса за благоустройство общественных территорий
14:01 Площадь природных пожаров в Свердловской области выросла до 1921 гектара
12:50 В Нижнем Тагиле мужчина чуть не сгорел из-за непотушенной сигареты
11:51 В Свердловской области с мая пенсии начинают доставлять сотрудники «Почты России»
11:10 Жители Алтайского микрорайона Нижнего Тагила пожаловались на крыс
10:23 В Волчанске отменили первомайское празднование из-за выпавшего снега
09:53 В Сосьве определили участок под строительство многоквартирного дома для погорельцев
17:00 В Екатеринбурге на Черноярской девочку искусала крыса
16:38 В забеге «Майская гроза» в столице Урала приняли участие более 1500 спортсменов
16:11 Свердловским ветеранам пообещали денежные выплаты ко Дню Победы
16:03 Синоптики обещают в начале новой недели в Свердловской области потепление до +27°C
15:07 Екатеринбуржцы на Уралмаше спасли кота повисшего на балконе
14:26 За сутки специалисты «Авиалесоохраны» ликвидировали девять пожаров в Свердловской области
14:18 В Каменске-Уральском мужчина гонял подростков палкой
13:27 Жители многоэтажки в Академическом районе Екатеринбурга пожаловались на поджоги в подъезде
12:45 Три садовых дома пострадали от пожара в Режевском округе Свердловской области
12:10 Площадь пожаров в Свердловской области сократилась до 1770 гектаров
11:48 Два человека погибли в ДТП в Талицком районе Свердловской области
11:02 На севере Свердловской области 30 апреля выпал снег
09:45 Более 70 специалистов свердловских больниц оказывают помощь пострадавшим от пожаров
Все новости Свердловской области
17:34 Белгородский губернатор подтвердил гибель двоих жителей в Журавлевке
17:02 СК: министр соцполитики Нижегородской области задержана, ее подозревают во взятке стройматериалами
16:26 В Омске замдиректора департамента имущественных отношений заключен под стражу на два месяца
15:42 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
15:21 В московской школе у ученицы в рюкзаке взорвался и загорелся пауэрбанк
14:55 Минпромторг: в России удалось на 100% «импортозаместить» производство алюминиевых банок
14:28 В Элисте взорвался газ в квартире жилой пятиэтажки
13:55 В Москве арестован ректор Всероссийской академии внешней торговли
13:47 В Омской области бабушка прокатила губернатора по сгоревшей деревне
12:26 В Самаре арестован региональный министр строительства
12:10 СМИ: иркутский ветеран, прошедший Чечню и Афганистан, осужден на три года за посты в телеграме
11:20 Блогер Елена Блиновская на допросе признала вину и раскаялась, заявили в СК
11:12 МЧС: угроза населенным пунктам в связи с пожарами в Курганской области снята
17:27 В Кирово-Чепецке произошел выброс хлора
17:11 В Курганской области эвакуируют жителей горящей деревни
16:25 В Нижнем Новгороде из-за разгерметизации бочки со стиролом пострадали четыре работника
15:48 Белгородский губернатор подтвердил гибель мужчины, который распиливал снаряды времен ВОВ
15:01 В Татарстане обрушилась стена строящегося дома, под завалами могут находиться люди
14:24 СК: в Павловске на территории ТЭЦ произошёл взрыв неустановленного устройства
14:18 В Москве крупный пожар на крыше строящегося ЖК «Виктория Парк»
14:09 В Омске замдиректора департамента администрации города задержан по делу о крупной взятке
13:19 В ГД внесли законопроект, который приравнивает зарплату сенаторов и депутатов к средней по стране
12:26 СМИ: жители Ленинградской области сообщили о громких звуках, похожих на взрывы
11:43 В Башкирии будут судить чиновницу Минздрава по делу об уничтожении лекарств для льготников
11:08 СК: в отношении блогера Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов
10:45 На Камчатке бывший начальник краевого УМВД получил 11 лет строгого режима за взятку
Все новости России и мира
20:31 На станции Нижний Тагил сожгли железнодорожное оборудование
19:16 Бывший музыкант «Аквариума» приедет в Екатеринбург с концертом и не только
18:34 В столкновении двух иномарок под Каменском-Уральским погиб человек
17:27 На групповом пикете в екатеринбургском парке 50-летия ВЛКСМ задержали двух девушек
16:57 Более 80% екатеринбуржцев уверены в несоблюдении их прав на работе
15:56 Между Асбестом и Заречным запустили автобусный маршрут
15:08 Более 377 тысяч жителей Свердловской области отдали голоса за благоустройство общественных территорий
14:01 Площадь природных пожаров в Свердловской области выросла до 1921 гектара
12:50 В Нижнем Тагиле мужчина чуть не сгорел из-за непотушенной сигареты
11:51 В Свердловской области с мая пенсии начинают доставлять сотрудники «Почты России»
11:10 Жители Алтайского микрорайона Нижнего Тагила пожаловались на крыс
10:23 В Волчанске отменили первомайское празднование из-за выпавшего снега
09:53 В Сосьве определили участок под строительство многоквартирного дома для погорельцев
17:00 В Екатеринбурге на Черноярской девочку искусала крыса
16:38 В забеге «Майская гроза» в столице Урала приняли участие более 1500 спортсменов
16:11 Свердловским ветеранам пообещали денежные выплаты ко Дню Победы
16:03 Синоптики обещают в начале новой недели в Свердловской области потепление до +27°C
15:07 Екатеринбуржцы на Уралмаше спасли кота повисшего на балконе
14:26 За сутки специалисты «Авиалесоохраны» ликвидировали девять пожаров в Свердловской области
14:18 В Каменске-Уральском мужчина гонял подростков палкой
13:27 Жители многоэтажки в Академическом районе Екатеринбурга пожаловались на поджоги в подъезде
12:45 Три садовых дома пострадали от пожара в Режевском округе Свердловской области
12:10 Площадь пожаров в Свердловской области сократилась до 1770 гектаров
11:48 Два человека погибли в ДТП в Талицком районе Свердловской области
11:02 На севере Свердловской области 30 апреля выпал снег
09:45 Более 70 специалистов свердловских больниц оказывают помощь пострадавшим от пожаров
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK