Бывший музыкант «Аквариума» приедет в Екатеринбург с концертом и не только

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поклонники русского рока смогут в пятницу, 5 мая, воочию увидеть одного из музыкантов группы «Аквариум». И не только увидеть, но и пообщаться с ним в формате творческого вечера.Приезд Севы Гаккеля в Екатеринбург и его творческий вечер в Ельцин Центре приурочены к открытию новой выставки, которую назвали «Поколение дворников и сторожей». Её экспонаты рассказывают историю отечественного рока. Эти фотографии, диски, музыкальные инструменты и прочие артефакты связаны с такими легендарными рок-коллективами, как «Звуки Му», «Кино», «ДДТ», «Гражданская оборона». Конечно, выставка не обойдётся без особого раздела, посвящённого «Аквариуму». Сева Гаккель состоял в нём в «золотой» период группы — с 1975 года по 1989. Он играл на виолончели, чем занимается и теперь, но уже в другом коллективе — собственном музыкальном проекте «Seva & the Molkenteens».Группа «Seva & the Molkenteens» отыграет концерт на следующий день после открытия выставки и творческого вечера музыканта. В субботу, 6-го мая, музыкантам предоставит площадку «CENTER Club», который расположен на первом этаже Ельцин Центра. На концерте прозвучит материал с ещё не изданного альбома «Ниже плинтуса».