В больницах Екатеринбурга появятся новые лифты

13:31 | 26.08.2020

Фото: mk-kz.kz

В больницах Екатеринбурга в рамках национального проекта «Здравоохранение» появятся новые лифты. Это позволит обеспечить доступность получения медицинской помощи.



Уже сдан в эксплуатацию подъёмник в поликлиническом отделении Детской городской больницы № 11. Также замены планируются в стационаре ЦГКБ № 6, ГКБ № 14, в отделении паллиативной помощи ЦГБ № 2 и в ЦГКБ № 23.



Как отмечается в Управлении здравоохранения Администрации города Екатеринбурга, стоимость одного нового подъёмника – от 2 до 3 миллионов рублей (зависит от типа лифта – пассажирский или грузовой – и компании-производителя).



Часть средств, а именно 7 миллионов 500 тысяч рублей, выделена из бюджета Екатеринбурга, другая часть будет направлена из собственных средств больниц.



Срок эксплуатации лифтового оборудования – 25 лет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»