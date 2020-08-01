В акушерском стационаре №1 в Екатеринбурге перестали принимать беременных и рожениц

В акушерском стационаре №1 МБУ «Екатеринбургский клинический перинатальный центр» из-за планового закрытия медучреждения прекратили принимать беременных, рожениц и родильниц. Соответствующий документ опубликован на сайте Минздрава Свердловской области.Организовать маршрутизацию беременных, рожениц, а также родильниц высокой группы риска поручено руководителям учреждений здравоохранения региона (главврачам больниц в Первоуральске, Асбесте, Каменске-Уральском, Екатеринбурге, Краснотурьинске). Обеспечивать процесс будет начальник управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Денис Демидов.Также в документе обозначены показания для госпитализации в ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница», во второй акушерский стационар МБУ «ЕКПЦ», а также в ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России.