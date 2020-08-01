Уралец получил 19 лет строгого режима за убийство двухлетнего ребёнка из-за спиртного

16:53 | 25.08.2020

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Свердловской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Ирбита, признанного виновным в убийстве двухлетнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что 23 марта 2019 года мужчина во время распития спиртных напитков в одной из квартир в городе Ирбите совершил убийство с особой жестокостью малолетней девочки. Стоит отметить, что распитие спиртного происходило совместно с матерью двоих малолетних детей, а когда та ушла на работу, оставив детей на попечение обвиняемого, он продолжил употреблять спиртное в одиночестве.



В какой-то момент, налив в кружку алкоголь он поставил её на стол, а двухлетняя девочка в ходе игры опрокинула её. Подсудимый толкнул ребёнка в грудь, от чего девочка упала. Мужчина вновь налил алкоголь в кружку, а девочка, продолжая играть, снова уронила её. После этого пьяный подсудимый схватил девочку, но, увидев, что её трёхлетний брат наблюдает за происходящим, вышел с малышкой в коридор. Там мужчина не менее 15 раз ударил ребёнка о выступающие части холодильника, причинив девочке не менее 48 ранений жизненно важных органов.



От полученных травм двухлетняя малышка скончалась на месте происшествия.



На начальном этапе следствия обвиняемый выдвигал версию о том, что он уснул и не знает, кто совершил убийство ребёнка. Однако позже, не сумев объяснить в ходе допроса каким образом дверь оказалась запертой изнутри и он сам открыл её сотрудникам полиции, признал факт убийства ребёнка.



Свердловский областной суд назначил Александру Акулову наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Приговор не вступил в законную силу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»