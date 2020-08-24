В Екатеринбурге снизилось число вызовов «скорой» к пациентам с COVID-19

15:41 | 25.08.2020

В Екатеринбурге число вызовов скорой помощи к пациентам с COVID-19 снизилось на 60% по сравнению с пиковой нагрузкой. В связи с этим со вчерашнего дня, 24 августа, помощь заражённым коронавирусом оказывают только девять бригад врачей, которые работают на 15-й подстанции в Академическом.



К обычным обязанностям вернулась подстанция № 7, четырнадцать бригад которой обслужили 13 тысяч вызовов екатеринбуржцев с подозрением на коронавирус. Ранее из-за загруженности неотложки жители Екатеринбурга с признаками ОРВИ жаловались на долгое ожидание скорой помощи.



Напомним, за сутки в Свердловской области зарегистрировали 116 новых случаев коронавируса, что является самым низким показателем за весь август. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24598 человек. Выписано 58 человек. Общее число вылечившихся достигло 19626. Скончались 11 человек, за всё время – 420.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»