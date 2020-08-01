В Екатеринбурге скончался известный врач

19:34 | 24.08.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге ушел из жизни известный врач Евгений Соловьев, об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.



Евгений Федорович в 1974 году окончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности педиатр. После этого он работал в больнице №15 в должности педиатра и заместителя главврача. В 1981 году он стал главный врачом больницы №39, а в 1985 году главным педиатром горздравотдела Свердловска. Затем возглавил отдел медпомощи детскому населению в минздраве Свердловской области.



С Евгением Соловьевым простятся во вторник, 25 августа, в церкви Рождества Христова на Машиностроителей, 4а в 12:00.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»