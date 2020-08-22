За сутки COVID-19 выявлен у 129 свердловчан

12:50 | 23.08.2020

Фото: РИА Новости

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 129 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24355 человек.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+57), Асбеста, Артинского городского округа, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кушвы, Невьянска, Нижних Серёг и Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Североуральска, Серова, Сосьвинского и Талицкого городских округов.



Состояние 81 госпитализированного оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 151. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 63 человека. Общее число выписанных достигло 19506.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»