Начальник ГУФСИН проверил колонии на севере Свердловской области

13:10 | 21.08.2020

Фото: пресс-служа ФСИН

Начальник главного управления ФСИН генерал-майор внутренней службы Александр Федоров проверил несколько колоний в городе Ивдель Свердловской области и провел совещания по перспективам их развития.



19 августа Федоров посетил ИК-55 в городе Ивдель, где проверил карантинное отделение колонии, жилые отряды, столовую для спецконтингента и производственную зону. Начальник ИК-55 Эдгар Каргелис в ходе обхода доложил о заключении договора на пошив курток, а также о госконтракте на оказание услуг по заготовке и вывозке древесины.



Александр Федоров также посетил ивдельскую ИК-62 в сопровождении временно исполняющего обязанности начальника ИК-62 капитана внутренней службы Александра Горбунова. Там он совершил обход жилой и производственной зон, а также посетил карантинное отделение.



Генерал-майор провел прием с вновь прибывшими в колонию осужденными по личным вопросам и проверил условия содержания отряде строгих условий.



После обхода Федоров провел совещание с руководством ИК-62, на котором были поставлены задачи по расширению швейного производства и задачи на 2020 год.



20 августа начальник ГУФСИН посетил ИК-63 в Ивделе, где совместно с начальником колонии произвел обход жилой зоны, производственных объектов, единого помещения камерного типа.



В ходе обхода начальник колонии Субхан Дадашов рассказал о том, что ИК-63 уже заключила договор на оказание услуг по пошиву швейной продукции, а в настоящее время проводится аукцион на оказание услуг по заготовке и вывозке древесины со сторонними организациями.



Выпуск товарной продукции в ИК-63 составил 14 миллионов 182 тысячи рублей. К труду было привлечено около 280 осужденных.



На совещании после обхода были поставлены задачи на 2020 год и намечены перспективы развития производства в ивдельской ИК-63.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»