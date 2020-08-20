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13:10 | 21.08.2020

Фото: пресс-служа ФСИН

Начальник ГУФСИН проверил колонии на севере Свердловской области

Начальник главного управления ФСИН генерал-майор внутренней службы Александр Федоров проверил несколько колоний в городе Ивдель Свердловской области и провел совещания по перспективам их развития.

19 августа Федоров посетил ИК-55 в городе Ивдель, где проверил карантинное отделение колонии, жилые отряды, столовую для спецконтингента и производственную зону. Начальник ИК-55 Эдгар Каргелис в ходе обхода доложил о заключении договора на пошив курток, а также о госконтракте на оказание услуг по заготовке и вывозке древесины.

Александр Федоров также посетил ивдельскую ИК-62 в сопровождении временно исполняющего обязанности начальника ИК-62 капитана внутренней службы Александра Горбунова. Там он совершил обход жилой и производственной зон, а также посетил карантинное отделение.

Генерал-майор провел прием с вновь прибывшими в колонию осужденными по личным вопросам и проверил условия содержания отряде строгих условий.

После обхода Федоров провел совещание с руководством ИК-62, на котором были поставлены задачи по расширению швейного производства и задачи на 2020 год.

20 августа начальник ГУФСИН посетил ИК-63 в Ивделе, где совместно с начальником колонии произвел обход жилой зоны, производственных объектов, единого помещения камерного типа.

В ходе обхода начальник колонии Субхан Дадашов рассказал о том, что ИК-63 уже заключила договор на оказание услуг по пошиву швейной продукции, а в настоящее время проводится аукцион на оказание услуг по заготовке и вывозке древесины со сторонними организациями.

Выпуск товарной продукции в ИК-63 составил 14 миллионов 182 тысячи рублей. К труду было привлечено около 280 осужденных.

На совещании после обхода были поставлены задачи на 2020 год и намечены перспективы развития производства в ивдельской ИК-63.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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