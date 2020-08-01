Новости дня
09:36 | 20.08.2020
Фото: irk.kp.ru
Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области
Всего в Свердловской области выявлены 23 842 случая коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (14 898), затем идут Нижний Тагил (1375), Первоуральск (638), Верхняя Пышма (586), Березовский (442), Ревда (361), Каменск-Уральский и Каменский район (336), Реж и Режевской район (284), Нижнесергинский район (267). Десятое место в антирейтинге занимает Невьянск (237).
На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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