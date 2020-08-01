Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Роспотребнадзор опубликовал обновленную карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 18 августа.Всего в Свердловской области выявлены 23 695 случаев коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (14 841), затем идут Нижний Тагил (1371), Первоуральск (630), Верхняя Пышма (580), Березовский (442), Ревда (342), Каменск-Уральский и Каменский район (333), Реж и Режевской район (281), Нижнесергинский район (266). Десятое место в антирейтинге занимает Невьянск (236).На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.