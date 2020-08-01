В Екатеринбурге выявили еще 90 новых случаев коронавируса

12:49 | 18.08.2020

Фото: vetdrugperm.ru

В Екатеринбурге коронавирус выявили еще у 90 человек. В Свердловской области за сутки подтверждено 149 новых случаев. Всего в регионе зафиксировано 23 695 заболевших COVID-19.



Кроме екатеринбуржцев диагноз лабораторно подтвержден у жителей Асбеста, Алапаевского района, Белоярского, Бисерти, Байкаловского района, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Кушвы, Ивделя, Ирбитского района, Камышлова, Красноуральска, Кировграда, Невьянска, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Североуральска, Талицкого и Туринского городских округов.



Состояние 78 госпитализированных оценивается как тяжелое, 75 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 – на аппаратах ИВЛ. 264 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»