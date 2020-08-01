На Среднем Урале коронавирусом заболели еще 149 человек

12:34 | 18.08.2020

Фото: toptver.ru

На Среднем Урале за сутки выявили 149 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 23 695 заболевших COVID-19.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+90), Асбеста, Алапаевского района, Белоярского, Бисерти, Байкаловского района, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Кушвы, Ивделя, Ирбитского района, Камышлова, Красноуральска, Кировграда, Невьянска, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Североуральска, Талицкого и Туринского городских округов.



Состояние 78 госпитализированных оценивается как тяжелое, 75 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 – на аппаратах ИВЛ. 264 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.



Из больниц по выздоровлению выписано 74 человека. Общее число выздоровевших достигло 19176.



Зарегистрировано 2 случая смерти больных COVID-19. С начала эпидемии в Свердловской области от коронавируса скончались 376 человек.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»