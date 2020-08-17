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09:43 | 18.08.2020

Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

Обновлена карта распространения коронавируса на Среднем Урале

Роспотребнадзор по Свердловской области обновил карту распространения коронавирусной инфекции. По данным на 17 августа, в регионе выявлено 23 546 случаев заражения.

В Екатеринбурге подтвержден 14 751 случай COVID-19, в Нижнем Тагиле – 1 355, а в Первоуральске – 625. Затем в антирейтинге идет Верхняя Пышма (578), Березовский (436), Ревда (341), Каменск-Уральский и Каменский район (333), Реж (280), Нижнесергинский район (266), Серов (241), Невьянск (234) и Асбест (215).

В остальных муниципалитетах Свердловской области выявлено меньше 200 заболевших. Меньше всего случаев COVID-19 подтверждено в Гари (2) и Пелыме (1). В Таборинском районе до сих пор не выявлен ни один заболевших.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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