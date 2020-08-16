Фестиваль айкидо в Верхней Пышме возглавит Стивен Сигал

10:59 | 17.08.2020

Фото: Федерация айкидо России

Во дворце спорта УГМК в Верхней Пышме пройдет международный фестиваль айкидо, главным инструктором Фестиваля станет Стивен Сигал. Об этом сообщается на сайте федерации айкидо России.



Мероприятие пройдет со 2 по 4 октября. В рамках фестиваля состоится проведение финалов всероссийского турнира по универсальному айкидо, мастер-классы, аттестации на степени «кю» и «дан» и показательные выступления команд-участниц.



Главным инструктором Фестиваля станет голливудский актер и режиссер, а также мастер айкидо Стивен Сигал. Кроме того, мастер-классы будут проводить президент федерации айкидо России Николай Егоров, вице-президент Наталья Руднева и председатель Белорусской федерации айкидо Андрей Мостовников.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»