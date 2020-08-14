Под Екатеринбургом легковушка кубарем улетела с дороги

15:48 | 16.08.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

На дороге Пермь – Екатеринбург в ночь на воскресенье произошла авария с участием легковушки. Есть пострадавший.



Как сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу, водитель Subaru Impreza ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Первоуральска, не обеспечил постоянного контроля за дорожным движением, в результате чего машина улетела с дороги и несколько раз перевернулась. Автомобиль получил серьёзные повреждения.



Молодой человек 1999 года рождения с предварительным диагнозом «сотрясение мозга» и закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен в 36-ю больницу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»