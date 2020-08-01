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16:13 | 14.08.2020

Верхнепышминский суд разрешил «Среднеуральской птицефабрике» эксплуатировать опасные пометохранилища

Птицефабрика «Среднеуральская» продолжит эксплуатировать пометохранилище на землях лесного фонда до устранения целого комплекса нарушений, несмотря на запрет надзорных ведомств. «Разрешение» предприятие получило от судьи Верхнепышминского городского суда Ольги Карасевой, которая вынесла решение всего за 10 минут по делу, которое рассматривалось 10 месяцев.

Как сообщает «Правда УрФО», представитель свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры в суде настаивал, что агрохолдинг «Равис» незаконно использовал примыкающие к пометохранилищу земли лесного фонда для размещения отходов. В частности на государственных землях расположена часть иловых карт птицефабрики. Кроме того, по данным проведенной судебной экспертизы, на устаревшем объекте нарушена или вообще не проведена гидроизоляция. Днище хранилища для отходов жизнедеятельности птиц в ряде случаев выполнены из обычного грунта.

Верхнепышминский суд разрешил «Среднеуральской птицефабрике» эксплуатировать опасные пометохранилища


Кроме этого, по данным недавней проверки Росприроднадзора, которая превышение концентрации загрязняющих веществ было зафиксировано сразу в 4 пробах почвы. Росприроднадзор сделал вывод о порче почв в результате использования пометохранилища. Несмотря на выявленные нарушения при эксплуатации объекта для размещения отходов 3 и 4 класса опасности, судья Ольга Карасева отказала природоохранной прокуратуре в иске об остановке эксплуатации пометохранилища.

Верхнепышминский суд разрешил «Среднеуральской птицефабрике» эксплуатировать опасные пометохранилища


Заседание по делу накануне продолжалось шесть часов, после чего, по словам участников процесса, судья ушла всего на 10 минут в совещательную комнату и вынесла решение, хотя в деле масса доводов, на изучение которых ушел бы не один час. Прокуратура намерена обжаловать данное решение.

Напомним, что ранее на предприятии также выявили массу нарушений требований федерального законодательства о пожарной безопасности. В частности, установлено, что не обеспечена доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года, автоматическая пожарная сигнализация и систему оповещения и управления эвакуацией в случае пожара не исправна, а в ряде помещений система автоматической пожарной сигнализации и вовсе отсутствует. Несмотря на серьезность нарушений, суд позволил устранить нарушения до 2 ноября 2020 года. Всего необходимо устранить до 33 пунктов, на которых настаивала прокуратура.

© «Вечерние ведомости»

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