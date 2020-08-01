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13:37 | 14.08.2020
Фото: fotolia
Обвиняемым в убийстве уральцам грозит пожизненное заключение
Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области, по версии следствия, обвиняемые в январе 2003 года, зная, что отец знакомого им подростка занимается предпринимательской деятельностью, договорились похитить ребёнка для выкупа.
Согласно их плану, один из обвиняемых должен был обеспечить место для удержания подростка. Задачей остальных было привезти ребёнка к месту, что они и сделали. На месте обвиняемые нанесли не менее 11 ударов по голове и туловищу несовершеннолетнего, повалили его на пол, а затем связали верёвкой. После этого они похитили сотовый телефон подростка, чтобы звонить родителям и требовать выкуп.
Затем обвиняемые убили ребёнка, поскольку боялись, что тот выдаст их сотрудникам полиции после освобождения. Труп подростка переложили в багажник автомобиля, отвезли в гаражный кооператив и сбросили со склона вниз в снег.
Уголовное дело по пп. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц, с целью скрыть другое преступление) направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи в качестве наиболее строгого наказания предусматривает пожизненное лишение свободы.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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