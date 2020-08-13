Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Роспотребнадзор опубликовал обновленную карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 13 августа.Всего в Свердловской области выявлены 22 943 случая коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (14 511), затем идут Нижний Тагил (1287), Первоуральск (603), Верхняя Пышма (568), Березовский (414), Ревда (327), Каменск-Уральский и Каменский район (311), Реж и Режевской район (270), Нижнесергинский район (259). Десятое место в антирейтинге занимает Невьянск (226).На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.