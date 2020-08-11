В Екатеринбурге коронавирус выявили еще у 70 человек

12:49 | 12.08.2020

Фото: don24.ru

В Екатеринбурге коронавирусом заболели еще 70 человек. В Свердловской области за сутки выявлено 167 новых случаев COVID-19. Всего в регионе зафиксирован 22 781 заболевший.



Кроме екатеринбуржцев диагноз лабораторно подтвержден у жителей Алапаевского района, Асбеста, Березовского, Верхней Пышмы, Ирбита, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Кушвы, Красноуфимска и Красноуфимского района, Среднеуральска, Сысертского и Горноуральского городских округов, Нижнего Тагила, Невьянска, Кировграда, Верхнего Тагила, Первоуральска, Нижнесергинского района, Ревды, Дегтярска, Североуральска, Краснотурьинска, Карпинска, Серова, Байкаловского района.



Состояние 105 госпитализированных оценивается как тяжелое, 96 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ. 328 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»