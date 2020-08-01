На двух трассах Свердловской области обновили дорожное покрытие

18:58 | 11.08.2020

Фото: utss.ru

В Свердловской области на дорогах Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган и Р-351 Екатеринбург – Тюмень обновили дорожное покрытие. Отметим, что работы были выполнены с опережением сроков.



Так, на трассе Р-354 ремонт должен был закончиться 31 августа, а на трассе Р-351 – в сентябре. Всего рабочие восстановили 45 км дорог, об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».



Благодаря новой технологии устройства слоев износа на дорогах приостановится разрушение верхнего слоя. Также восстановлены ровность и сцепление покрытия.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»