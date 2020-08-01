179 новых случаев коронавируса выявлено в Свердловской области

12:34 | 10.08.2020

Фото: Роспотребнадзор

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 179 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 22446 человек.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+102), Асбеста, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, ЗАТО Свободный, Карпинска, Красноуральска, Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского, Кировграда, Ирбита, Красноуфимского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского городского округа, Серова, Сысертского и Талицкого городских округов.



Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 272. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 80 человек. Общее число выписанных достигло 18560. Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 337.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»