В Свердловской области коронавирусом заразились еще 178 человек

12:48 | 8.08.2020

Фото: ugra-news.ru

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 178 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 22 083 случая новой коронавирусной инфекции.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+122), Алапаевска, Байкаловского муниципального района, Березовского, Верхней Пышмы, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Кушвы, Ирбита, Нижнего Тагила, Серевоуральска, Серова, Туринска.



Состояние 115 госпитализированных оценивается как тяжелое, 105 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 61 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 278. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 84 человека. Общее число выписанных достигло 18 398.



Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 322.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»