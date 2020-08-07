Новости дня
12:48 | 8.08.2020
Фото: ugra-news.ru
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 178 человек
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+122), Алапаевска, Байкаловского муниципального района, Березовского, Верхней Пышмы, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Кушвы, Ирбита, Нижнего Тагила, Серевоуральска, Серова, Туринска.
Состояние 115 госпитализированных оценивается как тяжелое, 105 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 61 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 278. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 84 человека. Общее число выписанных достигло 18 398.
Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 322.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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