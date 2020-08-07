Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Роспотребнадзор опубликовал обновленную карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 7 августа.Всего в Свердловской области выявлены 21 905 случаев коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (13 923), затем идут Нижний Тагил (1203), Первоуральск (576), Верхняя Пышма (541), Березовский (405), Ревда (284), Каменск-Уральский и Каменский район (283), Реж и Режевской район (270), Нижнесергинский район (250). Десятое место в антирейтинге занимает Невьянск (223).На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.