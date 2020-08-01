В Екатеринбурге перестанут отключать воду во время опрессовок

21:48 | 6.08.2020

Фото: bavly-tat.ru

Во время опрессовок в Екатеринбурге перестанут отключать горячую воду. По словам мэра Александра Высокинского, это произойдет через 1-2 года.



Об этом градоначальник рассказал Е1. Он пояснил, что при отключении одной магистрали тепло будет переходить в другую, если все будет правильно закольцовано.



Добавим, что сегодня в Екатеринбурге завершился третий этап опрессовок.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»