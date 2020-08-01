Девять новых школ и школ после ремонта откроются на Среднем Урале в 2020 году

17:28 | 6.08.2020

Фото: РИА Новости

В текущем году в Свердловской области откроют двери девять новых и капитально отремонтированных школ. Учиться в них будут 8 600 человек.



«Планомерная работа по расширению сети общеобразовательных организаций Свердловской области, в том числе за счёт строительства новых зданий школ, обусловлена поручением Президента России по переводу школьников на односменный график учебы», – приводит слова первого заместителя губернатора департамент информполитики региона.



В Верхней Пышме после реконструкции откроются школы №3, №25 (в ней также сделали пристрой). В Екатеринбурге двери откроет новый корпус школы №181. Также речь идёт о школе в посёлке Баранчинский Кушвинского городского округа, школе №4 в Арамили и школе с детским садом в посёлке Сосновка городского округа Карпинск.



В 2020 году откроются ещё две школы в Екатеринбурге – на ул. Чемпионов в Чкаловском районе и в квартале 26 в Академическом, а также учебное заведение в Невьянске.



Кроме того, в департаменте информполитики региона отмечается, что семь учебных заведений будут сданы в 2021 году, ещё по два объекта – в 2022 и в 2023 годах.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»