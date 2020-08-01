Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Роспотребнадзор опубликовал обновленную карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 5 августа.Всего в Свердловской области выявлены 21 542 случая коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (13 718), затем идут Нижний Тагил (1173), Первоуральск (557), Верхняя Пышма (563), Березовский (405), Ревда (277), Каменск-Уральский и Каменский район (268), Реж и Режевской район (267), Нижнесергинский район (243). Десятое место в антирейтинге занимает Невьянск (222).На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.