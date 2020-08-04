В Екатеринбурге коронавирус подтвердили еще 133 человек

13:01 | 5.08.2020

Фото: yandex.ru

В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 133 человека. Всего за сутки в Свердловской области подтвердили 181 новый случай COVID-19.



Кроме екатеринбуржцев диагноз подтвердили у жителей Артемовского, Ачита, Березовского, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Камышловского городского округа, Ирбита, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Тавды, Талицы, Тугулыма и Туринска.



Состояние 128 госпитализированных оценивается как тяжелое, 115 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 60 – на аппаратах ИВЛ. 487 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»