На Среднем Урале произошло страшное ДТП: есть погибший и пострадавшие

10:09 | 2.08.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Накануне днём, около 14:00, на пятом километре автодороги Малахово - Бобровское Ирбитского района произошла авария с участием автомобилей «Богдан-2110» и «Hyundai I30». Есть погибший и пострадавшие.



Предварительно сотрудники полиции установили, что 47-летний водитель «Богдан-2111» при движении со стороны Тюмени выехал на встречную полосу и «лоб в лоб» столкнулся с «Hyundai I30», в котором находилась семья из Тюмени (мужчина 50 лет, его 74-летний отец, дочь и сын 8 и 10 лет).



В результате ДТП водитель «Богдан-2111», который не был пристегнут ремнём безопасности, погиб на месте до приезда врачей. Водитель и пассажиры иномарки с травмами различной степени тяжести доставлены в ЦГБ г. Ирбита.



Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются инспекторами ГИБДД.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»