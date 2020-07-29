Новости дня
09:36 | 30.07.2020
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В свердловском поселке произошел пожар площадью 112 квадратных метров
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в накануне в 23:40 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали четыре спасателя на двух спецмашинах.
Все работы на месте происшествия завершились в 00:55 по местному времени. Причины возгорания выясняются.
Также добавим, что сегодня утром в Серове горел муниципальный двухквартирный жилой дом. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. На вызов выехало 11 огнеборцев на двух единицах техники. Спасатели справились с огнем за 40 минут.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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