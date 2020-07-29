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09:36 | 30.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В свердловском поселке произошел пожар площадью 112 квадратных метров

Сегодня ночью в поселке Лобазиха Тавдинского городского округа на площади 112 квадратных метров произошел пожар. Горел муниципальный нежилой двухквартирный дом.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в накануне в 23:40 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали четыре спасателя на двух спецмашинах.

Все работы на месте происшествия завершились в 00:55 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Также добавим, что сегодня утром в Серове горел муниципальный двухквартирный жилой дом. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. На вызов выехало 11 огнеборцев на двух единицах техники. Спасатели справились с огнем за 40 минут.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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