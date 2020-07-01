Более половины пострадавших от наводнения в Нижних Сергах получили выплаты

21:05 | 29.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Более половины пострадавших от паводка в Нижних Сергах уже получили выплаты на первоочередные нужды, об этом сообщили в департаменте информполитики Екатеринбурга.



«Из муниципального бюджета деньги выплатили уже двум сотням пострадавшим, из областного – 108 жителям. Всего на выплату материальной помощи претендуют 343 жителя», - подчеркнули в департаменте.



На данный момент в Нижних Сергах полностью восстановлены водоснабжение и работа канализации. Без газа по-прежнему остаются только 32 частных дома. Специалисты завершили углубление рек Средней, Заставки и Серебрянки.



Кроме того, местным жителям продолжают поставлять питьевую воду, еду и одежду.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»