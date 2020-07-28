Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Роспотребнадзор опубликовал обновленную карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 28 июля.Всего в Свердловской области выявлены 19 934 случая коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (12 606), затем идут Нижний Тагил (1090), Первоуральск (517), Верхняя Пышма (503), Березовский (375), Ревда (271), Каменск-Уральский и Каменский район (242), Реж и Режевской район (235), Нижнесергинский район (231). Десятое место в антирейтинге занимает Невьянск (219).На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.