Новости дня
09:04 | 29.07.2020
Фото: stolica-s.su
Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области
Всего в Свердловской области выявлены 19 934 случая коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (12 606), затем идут Нижний Тагил (1090), Первоуральск (517), Верхняя Пышма (503), Березовский (375), Ревда (271), Каменск-Уральский и Каменский район (242), Реж и Режевской район (235), Нижнесергинский район (231). Десятое место в антирейтинге занимает Невьянск (219).
На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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