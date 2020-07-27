В трех городских округах Среднего Урала введен режим ЧС из-за лесных пожаров

14:03 | 28.07.2020

В Ивдельском и Пелымском округах из-за лесных пожаров ввели режим ЧС. В ближайшее время тот же режим введут и в Гаринском округе, сообщил исполняющий обязанности директора уральской базы авиационной охраны лесов Денис Шуплецов.



Как заявляет Шуплецов, причинами большого количество лесных пожаров в Свердловской области являются аномально жаркое лето и сухие грозы.



– Самый серьезный удар нанесен по северу региону, там горит порядка 3700 га – это Серов, Гари, Сосьва, Пелым. По остальному региону площадь пожаров составляет 200 га. Ситуация напряженная, средний прирост составляет 12 пожаров в день. Но мы работаем в полную силу, более-менее справляемся с пожарами. В прошлом году получили от федерации подспорье в виде техники, в этом году получается оперативно реагировать, но, к сожалению, зона горения находится в трудных местах: не везде техника может пройти, и приходится тушить только с воздуха. Кроме того, сильный ветер раздувает пожары. Рядом с городами и деревнями с пожарами успешно справляемся, – рассказал Денис Шуплецов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»