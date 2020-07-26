Новости дня
12:36 | 27.07.2020
Фото: РИА Новости
В Свердловской области подтвердили ещё 252 случая коронавируса
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+198), Артемовского городского округа, Березовского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кировграда, Кушвы, Ирбита, Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Туринского городского округа.
Состояние 165 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 701. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписан 144 человек. За всё время – 14502. Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 240.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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