В Свердловской области подтвердили ещё 252 случая коронавируса

12:36 | 27.07.2020

Фото: РИА Новости

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 252 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в области обнаружили у 19725 человек.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+198), Артемовского городского округа, Березовского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кировграда, Кушвы, Ирбита, Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Туринского городского округа.



Состояние 165 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 701. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписан 144 человек. За всё время – 14502. Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 240.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»