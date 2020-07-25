В Свердловской области может находиться пропавшая в Перми женщина

17:09 | 26.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

На Среднем Урале может находиться без вести пропавшая в Перми 45-летняя Татьяна Гомзякова. Утром 11 июля она ушла из дома и не вернулась. Как отмечает поисковый отряд «Лиза Алерт», женщина – инвалид.



Приметы: рост 156 см, худощавое телосложение, карие глаза, каштановые длинные волосы. В день исчезновения была одета в белую ветровку, желтую ажурную кофту, чёрные брюки и чёрные туфли. С собой имела чёрную спортивную сумку и зелёный пакет.



Если вы знаете, где может быть пропавшая женщина – сообщите об этом инфоргу поиска Марии по номеру телефона 89028344698.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»