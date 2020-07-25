Новости дня
17:09 | 26.07.2020
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Свердловской области может находиться пропавшая в Перми женщина
Приметы: рост 156 см, худощавое телосложение, карие глаза, каштановые длинные волосы. В день исчезновения была одета в белую ветровку, желтую ажурную кофту, чёрные брюки и чёрные туфли. С собой имела чёрную спортивную сумку и зелёный пакет.
Если вы знаете, где может быть пропавшая женщина – сообщите об этом инфоргу поиска Марии по номеру телефона 89028344698.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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