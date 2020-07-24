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22:53 | 25.07.2020
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
В свердловской женской колонии провели «Модный приговор»
Конкурс проходил по трем номинациям: повседневная одежда, деловой костюм, вечерний наряд. Для каждой участницы образы разрабатывались индивидуально. В перерывах между модными показами конкурсанток на сцене выступали музыкальные и танцевальные коллективы.
«После жарких споров все же пришли к единому мнению: самый «модный приговор» вынесен участнице под номером 1 (представительнице отряда под этим же номером) Марине Н. Все три ее образа были гармоничны и оригинальны, а их демонстрация - грациозной и нежной», - говорится в сообщение пресс-службы свердловского ГУФСИН.
Стоит отметить, что в этой колонии осуждённые трудоустроены на пошиве швейных изделий, расфасовке порошка и сельхозпроизводстве. С начала года в колонии произвели продукции на 25 миллионов рублей, а выпуск продукции за прошлый год принёс 32 миллиона 260 тысяч рублей.
© «Вечерние ведомости»
25.07.2020
22:53 | 25.07.2020
В свердловской женской колонии провели «Модный приговор»
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