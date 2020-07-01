Мобильные комплексы экспресс-тестирования на COVID-19 могут появиться в Екатеринбурге

19:04 | 24.07.2020

Фото: progorodsamara.ru

В Екатеринбургском аэропорту Кольцово могут появиться мобильные комплексы экспресс-тестирования на COVID-19. Вопрос о приобретении систем прорабатывает региональный оперштаб.



«Екатеринбург входит в число пяти городов, с которыми возобновится международное авиасообщение. Правда немного позже – пока три города начинают это авиасообщение. Мы к этому будем готовиться. На следующей неделе я проведу специальное совещание с руководством аэропорта Кольцово. Мы будем проговаривать вопросы, связанные с обеспечением безопасности этих полетов. Сегодня на штабе было дано поручение проработать вопросы, связанные с приобретением мобильных комплексов, которые позволят в ускоренном темпе обследовать улетающих, которые этого пожелают, методом ПЦР. Это уже не 6 часов, это 2 часа. Это будет платная услуга, но достаточно разумная с точки зрения цены, и она позволит кому-то избежать очередей в центрах, где такие исследования проводятся», – заявил замгубернатора Павел Креков.

Он также добавил, что наличие заключения об отсутствии заболевания коронавирусом на русском или английском языке во многих случаях является обязательным условием выезда за рубеж.



Комплексы могут появиться и на станции «Екатеринбург-Пассажирский».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»