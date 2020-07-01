В Тавде без вести пропал пенсионер

17:58 | 24.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Тавде в Свердловской области без вести пропал 66-летний Александр Губин. 19 июля он ушёл из дома и не вернулся, передаёт поисковый отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, серые глаза, чёрные с проседью волосы. Особые приметы: хромает, отсутствуют зубы. Последний раз его видели в футболке в клетку болотного и песчаного цветов, тёмно-синем трико, чёрных туфлях.



Если вы знаете, где может находиться пропавший мужчина – сообщите об этом инфоргам поиска Катерине (89086386848) или Юлии (89041639957).



«21 июля в отдел полиции города Тавда поступило заявление от родственников о пропаже пенсионера. В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводятся мероприятия по установлению местонахождения пропавшего. Всех, кто обладает информацией о том, где находится разыскиваемый, просьба обращаться по телефонам ОВД г. Тавда: 8 (34360) 5-29-61 или "02"»,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»