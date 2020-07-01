В Ирбите местный житель изнасиловал и обокрал 19-летнюю девушку

17:15 | 22.07.2020

Фото: digital.report

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 42-летнего жителя Ирбита, обвиняемого в изнасиловании 19-летней девушки и краже. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.



По данным следствия, инцидент произошел 1 мая. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своей 19-летней знакомой. Находясь в жилище он применил к пострадавшей физическую силу, после чего изнасиловал. Однако девушке удалось вырваться и выбежать на улицу.



Когда правоохранители доставили злоумышленника в отдел полиции, он незаметно сбросил в мусорную урну сотовый телефон, который, по данным следствия, принадлежал девушке. Позднее полицейские обнаружили улику и и изъяли ее в качестве вещественного доказательства.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»