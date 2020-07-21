Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Роспотребнадзор опубликовал новую карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 21 июля.Всего в Свердловской области выявлены 18 250 случаев коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (11 591), затем идут Нижний Тагил (978), Первоуральск (455), Верхняя Пышма (454), Березовский (371), Ревда (248), Каменск-Уральский и Каменский район (223), Невьянск (209), Нижнесергинский район (205). . Десятое место в антирейтинге занимает Реж и Режевской район (186).На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.