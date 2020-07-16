Новости дня
12:15 | 17.07.2020
Фото: телеграм-канал СтопCOVID-19
Цуканов рассказал министру здравоохранения РФ о ситуации с коронавирусом на Урале
Так, по состоянию на 15 июля, из 6847 коек, подготовленных для коронавирусных больных, уже занято 5542, что говорит о дефиците коечного фонда. «Для решения этого вопроса уже задействовано 43 стационара, в том числе организация, оказывающая специализированную медицинскую помощь, что может повлечь снижение ее доступности для населения региона», – сказал Цуканов.
По его словам, в 43 свердловских больницах зафиксированы 46 очагов распространения Covid-19, в которых пострадали 809 человек.
Кроме этого, в Свердловской области отмечается пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, по словам медиков, региональная система здравоохранения не справляется с нагрузкой, в результате чего обычным гражданам приходится ждать скорую помощь больше суток. При этом Цуканов отметил, что «нагрузка на систему здравоохранения очень высока».
При этом многие жители Екатеринбурга не могут записаться на компьютерную томографию легких: государственные клиники заняты Covid-пациентами, а частные – отказываются проводить исследования из-за якобы поломки аппарата или временного запрета на проведение КТ. По этому вопросу недавно высказался депутат Госдумы из Екатеринбурга Дмитрий Ионин.
Добавим, свердловские власти заключили контракты с отелями, в которых размещены бессимптомные пациенты с коронавирусом и те, у кого инфекция протекает в легкой форме.
Также Цуканов озвучил число зараженных Covid-19 меддиков – с начала пандемии их число превысило 800.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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