Свердловские власти продолжают тратиться на отели для Covid-пациентов

Управление здравоохранения Екатеринбурга с ободрения губернатора свердловской области Евгения Куйвашева заключило новые контракты с отелями, в которых разместят бессимптомных пациентов с коронавирусом и тех, у кого инфекция протекает в легкой форме.Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, 18 миллионов рублей горздрав заплатит отелю «Рамада» за двухнедельную изоляцию 200 Covid-пациентов. При этом аналогичный контракт был заключен с «Рамадой» в июне, а с 4 июля в отеле работает SPA.Еще один объект, которому горздрав заплатит за размещение бессимптомных больных коронавирусом, – загородный клуб «Остров сокровищ». За размещение 120 человек будет выделено 10,4 миллиона рублей. При этом 11,3 миллиона рублей база получила в июне за размещение 108 пациентов и еще 14 миллионов – за поселение в клубе здоровых туристов.Контракт на 7 миллионов заключен с гостиничным комплексом «Зеленая роща», который управляет гостиницей «Октябрьская» недалеко от Дендропарка. На момент обсервации в гостинице разместят 86 человек. Чуть более 7 миллионов власти потратили в июне на аналогичный госконтракт с «Зеленой рощей».«Представители министерства, администрации города и территориального отдела управления Роспотребнадзора объехали места для размещения пациентов и проверили на соответствие санитарным правилам. В результате были подобраны и согласованы гостиницы, соответствующие всем необходимым нормам», – сказали в управлении здравоохранения.Добавим, что в июне был заключен контракт с AVS-отелем, который разместил на своей территории 140 пациентов с подтвержденным коронавирусом, на 9,5 миллионов рублей и на 17,35 миллионов рублей на поселение на территории отеля здоровых туристов.Также отметим, что, по данным уральского полпредства, на 9 июля в Свердловской области создано 10 обсерваторов, в которые могли бы поселиться 1 044 человека, однако по факту там размещены 288 Covid-пациентов.