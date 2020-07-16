Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Роспотребнадзор опубликовал новую карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 16 июля.Всего в Свердловской области выявлены 16 984 случая коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (10 905), затем идут Нижний Тагил (889), Верхняя Пышма (432), Первоуральск (390), Березовский (365), Ревда (231), Невьянск (204), Каменск-Уральский и Каменский район (198), Реж и Режевской район (170). Десятое место в антирейтинге занимает Нижнесергинский район (153).На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.