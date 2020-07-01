+37 °С: аномальная жара не влияет на качество мобильной связи

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Например, эпидемиологи уверяют, что ультрафиолет и зной губительно действуют на вирусы, что будет полезно в борьбе с короновирусом. В свою очередь связисты говорят, что в такую погоду мобильный интернет чувствует себя прекрасно, и передача данных будет работать стабильно – как дома, где удаленно трудятся многие свердловчане, так и на природе, куда для спасения от жары отправляются жители.
Как рассказали в МегаФоне, оборудование связи работает в широком температурном диапазоне от – 40°C до +50°C и не требует особой настройки в зной или сильные морозы.
«В такую погоду многие свердловчане могут позавидовать нашему оборудованию. Климатические установки обеспечивают среднюю температуру около +20°C всем важным элементам. Кроме того, сеть готова выдержать и перепады температур – и если в жару гибнут даже вирусы, то интернету ничего не страшно, он будет работать в любых метеорологических условиях», - говорит технический директор МегаФона на Урале Антон Щербаков.
В выходные свердловчане, также, как и в рабочие дни, активно используют мобильный интернет в местах отдыха - около водоемов, прудов и озер. А в Екатеринбурге трафик из спальных районов перемещается в центральную часть города.
© «Вечерние ведомости»
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