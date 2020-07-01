От клещей в Свердловской области пострадали почти 30 тысяч человек

18:05 | 13.07.2020

Фото: gkh56.ru

29 995 тысяч человек в Свердловской области пострадали от присасывания клещей, об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.



Данный показатель на 3% выше аналогичного периода прошлого года. Больше всего пострадавших выявлено в Пышминском городском округе, Слободо-Туринском районе, Рефтинском, Байкалово, Талице, Тугулыме, Асбесте, Дегтярске, Камышлове и Камышловском районе, Артинском районе, Таборинском районе, Тавде, Каменске-Уральском, Ирбитском районе.



С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 127 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» 293 человека.



На сегодняшний день завершена акарицидная обработка 10075 га территории области из 10200 га запланированных.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»