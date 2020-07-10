Уральский боец Пётр Ян одержал победу над Жозе Альдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

09:37 | 12.07.2020

Фото: metaratings.ru

Сегодня, 12 июля, на Бойцовском острове в Абу-Даби состоялся турнир UFC, в рамках которого уралец Пётр Ян одержал победу над бразильцем Жозе Альдо и получил титул чемпиона мира в легчайшем весе (до 61,2 кг).



Этот бой возглавил турнир UFC 251. Встреча Яна и Алдо завершилась в середине пятого раунда победой уральского бойца техническим нокаутом. Бразилец получил серьёзные травмы.



«Чуть-чуть отбил левую ногу. Но мы это сделали! Задача была максимально "поддавливать" соперника в первых раундах. Незадолго до поединка у меня родился сын, и это очень мотивирует. Спасибо моей супруге, Юлечке. Спасибо всем моим болельщикам. Всех люблю, ценю уважаю»,- заявил после боя Пётр Ян.



На счету уральца 15 побед и одно поражение. Теперь спортсмену предстоит провести защиту титула чемпиона. По некоторым данным, следующим его соперником станет второй номер легчайшего веса Алджэмейн Стерлинг.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»