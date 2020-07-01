В Екатеринбурге голый мужчина гулял около здания горГИБДД

От жаркой погоды, которая держится в Екатеринбурге уже несколько дней, горожане натурально сходят с ума.Как рассказали veved.ru очевидцы, утром 10 июля полностью голый мужчина лет 35-ти был замечен на улице Степана Разина прямо около здания городской ГИБДД, а затем прогуливающимся по улице Большакова в направлении улицы Белинского.Судя по походке, у пешехода было отличное летнее настроение – возможно, он что-то знает об окончании пандемии коронавирусной инфекции.