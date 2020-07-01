Участники фестиваля Public art в Екатеринбурге представили свои работы

18:29 | 10.07.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге участники фестиваля уличного искусства Public art представили свои работы, об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.



Один из авторов, челябинский художник под псевдонимом Бразил, украсил работой под названием «Жирафы» фасад электросетевой будки напротив Дворца молодежи. Екатеринбургский художник KOSS изображает «Внутренний мир» на стене дома на Ленина, 53. Картина будет завершена в ближайшее время.



Несколько работ художники посвятили 75-летию Великой Победы. Картины решили объединить общим названием - «Взгляд в прошлое». Так, художник из уральской столицы Андрей Шум вдохновился рисунком своего ребенка, который показал отражение мира в глазах. Законченную работу скоро можно увидеть на Седова, 23. Также позже горожане смогут увидеть работу «Потенциал» Виталия Бандыка на фасаде водонасосной станции у дома №14а по проезду Решетникова.



Напомним, в фестивале, стартовавшем 3 июля, принимают участие художники из Омска, Томска, Красноярска, Сочи, Челябинска, Перми, Москвы и Минска. Лучшие работы определят 5 августа.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»